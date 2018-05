Radio France : nouveau préavis de grève pour le 26 mai

La CGT appelle une fois l'ensemble des salariés de Radio France a cessé le travail, ce samedi 26 mai, entre 00h00 et minuit. "Depuis trois ans, les salariés se voient imposer une baisse de la production radio, des suppressions de postes sauvages, une baisse drastique des CDD, la casse des FIP en région, la remise en cause de la proximité des locales, la dégradation des conditions de travail de tous nos métiers confondus, cause d'arrêts maladie en cascade" explique le syndicat. "Avec la réforme de l'audiovisuel public annoncée, c'est une logique financière qui va prévaloir. Cette logique conduira inéluctablement à la mise en cause de notre mission de service public" ajoute la CGT qui met en avant "l'accès de tous les citoyens, quelle que soit leur situation géographique ou sociale, à la culture et à une information indépendante des pouvoirs politiques et financiers".