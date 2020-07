Radio France met en avant ses formations musicales

Les portraits photographiques des formations musicales présentés en façade de la Maison de Radio France ont été réalisés au cours de l’année écoulée. Par petits groupes, les musiciens et musiciennes présents, ainsi que leurs directeurs musicaux, ont posé devant l’objectif de Christophe Abramowitz, photographe à Radio France qui connaît les coursives de cette maison ronde, les salles, les coins et recoins, et promène son regard aiguisé sur ce lieu qui est en soi un monde. Ces photographies ont ensuite été réunies pour témoigner, en une seule image, de l’unité complexe et changeante de ces communautés d’artistes que sont l’Orchestre National de France, créé en 1934, l’Orchestre Philharmonique, créé en 1937,et le Chœur de Radio France, fondé en 1947.