Radio France : les podcasts pour enfants à portée de voix

Sur tous vos appareils équipés d'Amazon Alexa, il vous suffit de dire "Alexa, lance la Récré à Sons" pour permettre à votre enfant de vivre une expérience sans écran et spécialement conçue pour lui. Une attention particulière a été portée à l'univers sonore, le ton et le vocabulaire pour que les enfants de plus de 4 ans puissent naviguer par la voix et en toute autonomie au sein de leurs podcasts Radio France favoris.

"La Récré à Sons" ce sont 2 thématiques : "écouter des histoires" et "apprendre"), 1 expérience adaptée en fonction de l’âge de l’enfant (contenus, ton de la voix, univers sonore, visuels) et plus de 250 épisodes de 10 émissions de Radio France...