Radio France leader de la radio et du podcast

Les 60 millions d’écoutes mesurées par Médiamétrie eStat Podcasts sur les agrégateurs externes et les téléchargements s’inscrivent dans un total de plus de 90 millions d’écoutes à la demande tous supports et modes d’écoute numériques confondus comptabilisés par Radio France en novembre. "Ces excellents résultats numériques interviennent 2 semaines après une vague 126 000 historique pour les antennes de Radio France, démontrant la puissance du service public sur tous les supports et modes d’écoute" rappelle l'entreprise publique.

En résumé, Radio France ce sont plus de 90 millions d’écoutes à la demande en novembre dont 60 millions d’écoutes sur le périmètre mesuré par Médiamétrie - eStat Podcast (écoutes sur agrégateurs externes et téléchargements).