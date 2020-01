Radio France : le bilan de la Médiatrice

Le service de la médiation de Radio France a publié le bilan de son activité en 2019. La médiatrice Emmanuelle Daviet et son équipe ont reçu plus de 172 000 messages durant l'année, message en rapport avec les 7 chaînes du groupe Radio France (France Inter, franceinfo, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP et Mouv'). Espace de dialogue des auditeurs des radios de Radio France, le site ( ICI ) a enregistré une fréquentation en hausse de 89.1% durant l'année 2019. 172 150 messages ont été traités. La médiatrice est intervenue 72 fois lors de rendez-vous réguliers sur les radios et a produit 33 lettres et 20 débats autour de l'actualité.Rappelons que le rôle de la médiatrice est de "renforcer la confiance des publics en intensifiant le dialogue entre les rédactions et leurs auditeurs". Elle travaille aussi en étroite collaboration avec l’ensemble des chaînes de Radio France.