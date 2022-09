Radio France lance son plan de formation Climat

Organisée autour de la thématique du climat et de la biodiversité, cette première masterclasse donne la parole à 5 grands noms de la science et du climat, sur les causes et enjeux de la crise climatique tout en conseillant sur les bonnes pratiques éditoriales en matière d’environnement. Radio France accueille Eric Guilyardi (océanographe et climatologue), Sophie Szopa (chimiste de l’atmosphère CEA), Jean-Marc Jancovici (professeur à l’école des Mines Paris), François Gemenne (politologue et chercheur FNRS) et Magali Reghezza (géographe à l’ENS). Au programme, un large panorama des principaux enjeux couverts par ce plan de formation climat, chacune des interventions étant animée par des journalistes des antennes de Radio France.