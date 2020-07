Radio France : la médiatrice recueille les témoignages des auditeurs

"La radio a-t-elle joué un rôle différent dans votre vie ?". De France Inter à franceinfo en passant par France Bleu, France Culture, France Musique Fip ou Mouv’, les auditeurs doivent dire quel a été leur lien avec Radio France, ses antennes, ses formations musicales, pendant la période du confinement et, au-delà, depuis le début de la crise sanitaire ? Actuellement, les auditeurs de Radio France sont donc invités à partager leurs témoignages et raconter un moment de radio ou un moment de musique qui les a marqué.

Pour témoigner, il suffit de composer le 01 56 40 63 00 et de laisser un message de 2 minutes maximum sur le répondeur. Certains des message pourront avoir vocation a être diffusé sur les antennes, les sites ou réseaux sociaux de Radio France en étant anonymisés.