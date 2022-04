Radio France intensifie ses actions en faveur de la pratique chorale

A présent , et grâce au soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations, les équipes pédagogiques de Radio France, plusieurs membres du Chœur de Radio France, et la directrice adjointe de la Maîtrise de Radio France, apportent ainsi leur soutien et leur expertise au plus près du terrain auprès des établissements qui ont manifesté leur fort intérêt pour développer des projets concrets qui donneront lieu à des concerts de restitution du travail réalisé durant l’année scolaire.