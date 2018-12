Radio France et Radio-Canada ont élu les équipes gagnantes de l'accélérateur d'idées

En un mois, 45 idées ont été déposées sur la plateforme en ligne de l’Accélérateur d’idées (23 par Radio-Canada et 22 par Radio France). Le vote final a mobilisé les collaborateurs de Radio-Canada et de Radio France (30% des voix), ainsi qu’un jury pour chaque pays (70% des voix) qui ont élu les deux équipes gagnantes. Organisé pour la première fois en collaboration entre les équipes d’innovation de Radio-Canada et Radio France, l’Accélérateur d’idées entérine une nouvelle étape dans la collaboration entre radios francophones. Face à la globalisation des enjeux et des acteurs du numérique, cette démarche traduit la volonté des services publics d’apporter une réflexion et une réponse coordonnée.