Radio France et Radio Canada lancent l’accélérateur d'idées

Né en 2015 à Radio-Canada, l’Accélérateur d’idées est un concours interne qui permet aux collaborateurs de proposer des idées audacieuses et innovantes pour mieux comprendre et répondre à l’évolution des usages. Cet automne, pour la première fois, l’accélérateur d’idées se déroulera simultanément en France et au Canada sur le thème "Créez la radio de demain pour les auditeurs de demain". Les habitudes d’écoute de la radio sont en constante transformation et cela ne va que s’accélérer au cours des prochaines années. Pour anticiper ces bouleversements, l’accélérateur mise sur l’intelligence collective, la créativité et l’agilité des équipes. Pendant un mois, les collaborateurs sont appelés à soumettre un maximum d’idées sur une plateforme commune, dans le but de remporter le prototypage de leur projet.