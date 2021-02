Radio France et Podcast Addict signent un nouvel accord

Pour Laurent Frisch, Directeur du numérique et de la production de Radio France : "Nous nous réjouissons de l’adhésion de Podcast Addict, avec qui nous partageons les mêmes valeurs fondamentales, à notre nouvelle politique de distribution. Après les accords passés avec Deezer et Spotify, c’est un signe supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie pour construire les fondations d’un environnement qui bénéficiera à tous les acteurs de l’audio".

Pour Xavier Guillemane, PDG et fondateur de Podcast Addict : "Ce partenariat est une très bonne nouvelle pour les millions d'utilisateurs de Podcast Addict, qui peuvent à présent accéder au catalogue de podcasts de Radio France. Avec plus de 2.5M de podcasts disponibles, les amateurs de ce format trouveront sur Podcast Addict un large catalogue mondial, dans toutes les langues, ce qui en fait une application de référence pour le podcast sur Android".