Radio France dévoile les temps forts de la saison musicale 2022-2023

Hier matin sur France Musique, Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier ont présenté la nouvelle saison musicale des concerts de Radio France en compagnie de Michel Orier, directeur de la musique et de la création du groupe Radio France.

Une saison riche de plus de 200 concerts (du concert symphonique au jazz en passant par le baroque ou les récitals…) portée par les quatre 4 formations musicales et leurs directeurs musicaux : l’Orchestre National de France (Cristian Măcelaru), l’Orchestre Philharmonique (Mikko Franck), le Chœur (Lionel Sow) et la Maîtrise de Radio France (Sofi Jeannin), et de nombreux artistes et ensembles invités, sans oublier une offre large à destination du jeune public.