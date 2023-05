Radio France déroule le tapis rouge pour le Festival de Cannes

France Inter, franceinfo, France Bleu Azur et France Culture réaliseront, entre autres, des émissions spéciales en direct, dont des programmes phares des antennes comme Le 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, Les experts cinéma de Matteu Maestracci et Thierry Fiorile, Tapis Rouge d’Adrien Mangano ou Affaires culturelles d’Arnaud Laporte. France Musique et FIP ajouteront une touche cannoise à leurs rendez-vous cinéma.

France Bleu Azur dédiera une grande partie de sa programmation au Festival de Cannes. Chaque jour, les auditeurs/festivaliers seront au cœur de l’évènement : actu du tapis rouge, programme des films projetés, entretiens avec des personnalités, jeu-concours ou encore info trafic seront à retrouver sur les ondes comme sur le digital.