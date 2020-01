Radio France dépasse les 15.5 millions d’auditeurs

Avec 6 936 000 auditeurs (+475 000 auditeurs en 1 an), France Inter atteint pour la première fois une audience cumulée de 12.8% (+0,9 pt en 1 an) et une PDA de 12,3% (+0,2 pt en 1 an). France Inter poursuit sa progression et confirme sa place de 1re radio de France.

Le 7/9, 1re matinale de France, fédère chaque jour 4 285 000 auditeurs (+132 000 auditeurs en 1 an). France Inter est également la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1 227 000 auditeurs quotidiens. Elle enregistre en novembre 2019 plus de 40 millions d’écoutes à la demande et plus de 36 millions de vidéos vues.