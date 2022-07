Radio France conclut "une saison de tous les records"

Cette vague est le reflet d’une saison record pour les antennes de Radio France (15.4 millions d’auditeurs sur la saison, 30.2% de PDA), dans le cadre d’une progression continue depuis plusieurs années. Fait marquant : c’est sur la cible des jeunes (13-24 ans) que Radio France signe sa plus forte progression cette saison (+ 10%). Record pour France Inter qui rassemble plus d’auditeurs qu’aucune autre radio, franceinfo 3e radio de France en progression avec plus de 5 millions d’auditeurs, et France Culture au plus haut en AC et en PDA : 3 radios qui parviennent à se développer toutes en même temps, illustration de leur positionnement complémentaire. L’offre musicale du service public séduit également un grand nombre de Français de tous âges sur cette saison.