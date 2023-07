Radio France clôt une très belle saison radio

"La bonne santé de nos radios montre la pertinence de chacune d’entre elles et la complémentarité de la gamme des radios de service public. Aux Français, nous voulons proposer l’offre la plus qualitative et la plus diversifiée possible pour que le service public s’adresse à tous. Et ce, quelles que soient leurs pratiques d’écoute : l’avenir de Radio France se construit sur 2 jambes, un direct solide saison après saison et un leadership numérique toujours en croissance" a déclaré pour Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.

Sur la vague avril-juin 2023, Radio France ce sont près de 14.8 millions d’auditeurs chaque jour (14 795 000), 26.6% d'audience cumulée et 29.1% de part d'audience. L'entreprise a enregistré 86,6 millions d’écoutes de la radio en direct sur les supports numériques par mois et a rassemblé 4 millions d’auditeurs chaque jour tous supports numériques, en hausse de 5% en un an.