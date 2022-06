Radio France célèbre les 40 ans de la Fête de la musique

Dès 15h, le char Radio France s’élancera sur le pont de Grenelle, près de la Statue de la Liberté parisienne, en clin d’œil au "makemusicday", version internationale de la Fête de la musique qui démarrera à New York depuis la Statue de la Liberté. Premier concert offert par une fanfare réunissant des écoles d’architecture de Paris. À 15h30, les auditeurs auront rendez-vous devant la Maison de la radio et de la musique au son Jazz des Jackass Brass Band, l’un des groupes de la soirée Swing de France Musique. Nouvelle étape, nouvelle ambiance à 17h. Devant la mythique salle de l’Olympia, en attendant le concert de France Inter, Hey Bony, jeune artiste au son afro caribéen et le DJ house Young Pulse prendront alors le contrôle du Char Radio France .