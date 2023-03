Radio France au rendez-vous de la Semaine de la presse

Du lundi 20 au vendredi 24 mars, en prélude à la Semaine de la Presse et des Médias dans l’École, 10 ateliers radio pédagogiques sont organisés par la Direction de la musique et de la création et le Secrétariat général de l’information de Radio France. Ces ateliers de 2 heures ("Le vrai du faux", "J’apprends à débattre" et "Voie express") sont proposés à des collégiens et lycéens des classes media des 3 académies d’Île-de-France, en partenariat avec le CLEMI. Ils permettront à ce jeune public de s'exercer au travail de la voix, d’apprendre à concevoir et présenter un journal d’information ou une émission, ou encore à mener un débat...

Ce mardi 28 mars de 14h à 15h30, des lycéens rencontreront à la Maison de la Radio et de la Musique des reporters de guerre. Depuis un an, le conflit en Ukraine est au cœur de l’actualité. Jamais Radio France et ses partenaires de l'audiovisuel public n'avaient envoyé autant de journalistes sur un terrain de guerre. Pendant 1h30 les grands reporters de francenfo et de la rédaction internationale de Radio France raconteront leur quotidien sur le terrain, leurs expériences et répondront aux questions des lycéens.