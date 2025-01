Radio France atteint un record historique avec près de 15,5 millions d’auditeurs quotidiens

Radio France continue de dominer le marché grâce à ses radios phares. France Inter réalise la plus forte progression du marché et conserve sa place de leader, atteignant une part d’audience cumulée de 13.3%, un record absolu non seulement pour la radio mais aussi pour l’ensemble des médias radiophoniques. franceinfo (9.3%), deuxième du classement, renforce également sa position avec une audience en constante progression.D’autres radios du groupe enregistrent également des performances remarquables : France Culture, France Musique et FIP gagnent des auditeurs. À noter que FIP, avec une part d’audience de 1.5%, atteint son plus haut niveau historique (lire ICI ).