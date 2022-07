Radio France annonce la 2e édition de l’Hyper Weekend Festival

Pour Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France : “C'est une grande joie de retrouver l’Hyper Weekend Festival pour 3 nouvelles journées dédiées à la création et à l’excellence de notre scène musicale ! Grâce à cet évènement, Radio France permet à tous de découvrir des créations inédites issues de différents univers musicaux. La Maison de la Radio et de la Musique va donc encore une fois résonner aux notes de ces musiques actuelles qu’il est indispensable de soutenir et de mettre en avant !”.

En janvier 2022, malgré la situation sanitaire, l’Hyper Weekend Festival avait permis de réunir plusieurs milliers de spectateurs venus assister aux performances de plus de 60 artistes à la Maison de la Radio et de la Musique ainsi que des dizaines de milliers d’auditeurs sur les antennes de France Inter, France Musique, FIP et Mouv’.