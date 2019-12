Radio France adopte le projet "Radio France 2022" et approuve le budget 2020

Ce budget prévoit la préservation des moyens dédiés aux antennes et aux formations musicales, pour affirmer la force du modèle de production interne de Radio France, l’excellence de son offre éditoriale et musicale, en phase avec les attentes de la société et son rôle-clé dans la promotion de la création. Ce budget répond aux ambitions éditoriales des antennes tout en redéployant des moyens vers le développement de leurs offres éditoriales sur le numérique. Ensuite, il prévoit le renforcement des moyens alloués aux projets numériques, pour poursuivre l’adaptation de l’offre numérique de Radio France aux nouveaux usages. Les investissements (9M€) porteront sur la mise en place de la radio personnalisée, des assistants vocaux, l’enrichissement de l’application Radio France, ainsi que sur les sites et applications des antennes.



Ce nouveau budget prévoit aussi l’augmentation du budget dédié à la formation professionnelle (+ 900 000€) : Radio France consacrera une part croissante de son budget de formation (6.7 M€) à l’accompagnement de l’évolution des compétences et des parcours professionnels de ses salariés dans le cadre de la transformation de l’entreprise. Enfin, il devrait permettre d'assurer une politique d’investissement au service de la modernisation des outils de l’entreprise. Le budget d’investissement 2020 s’élève à 89 M€, en hausse de 11.4 M€ par rapport au budget 2019. Dans cette enveloppe, Radio France allouera près de 2,2 M€ à la modernisation des outils de production (studios d’enregistrement des antennes, cabines de production et de post-production, infrastructures, etc.).

Par ailleurs, le budget d’investissement au titre des travaux de réhabilitation s’élève à 42.1M€ avec notamment la poursuite des travaux de la dernière phase (dite "phase 3"). Radio France prévoit également de consacrer 10.7 M€ d’investissements au patrimoine mobilier et immobilier du réseau France Bleu et du Siège.