Radio France accueille le Podcast Pitching Forum

Devenu incontournable, le podcast est un terrain d’innovation et de création éditoriales pour les radios publiques européennes, particulièrement en pointe sur la production et la diffusion. Il est aussi un levier de collaboration entre les pays, comme l’a récemment illustré le partenariat noué entre Radio France et Radio Canada et la mutualisation de plusieurs de leurs podcasts respectifs.

C’est dans ce contexte que, pendant deux jours, les radios publiques de 20 pays rassemblent à Radio France leurs créateurs de podcasts, leurs experts du numérique et leurs dirigeants pour partager leurs stratégies numériques, présenter des podcasts, des formats qui pourraient être adaptés à l’international, ou encore des projets de coproductions.