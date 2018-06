Radio France à l’heure de la Coupe du monde de football

Depuis le premier Multiplex foot en 1972 sur les antennes de France Inter, Radio France a toujours été partenaire d’événements sportifs internationaux, à l’image de l’EURO Féminin de Handball. Le groupe indique adapter le traitement du sport en fonction des caractéristiques de ses antennes, au-delà de la simple performance, permettant ainsi de mieux l’appréhender au cœur de notre mode de vie et de nos pratiques culturelles. Avec près de 50 rédactions et plus de 120 personnes mobilisées, Radio France dispose d’une direction des sports unique en Europe dans le domaine de la radio, en première ligne pour couvrir l’actualité sportive en France et à l’étranger, pilotée par Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France.