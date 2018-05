Radio France à Viva Technology jusqu'au 26 mai

Par cette participation, Radio France veut s'inscrire dans "l’univers de l’économie numérique et des technologies de demain en travaillant sur des expériences éditoriales et technologiques avec des startups et des partenaires industriels : speech-to-text, recommandation de contenu, assistants vocaux intelligents, voitures connectées". Si les plateformes ont permis d’augmenter considérablement l’écoute numérique de la radio (multipliée par 2 en 2 ans), elles obligent aussi l’entreprise à repenser sans cesse sa manière de produire et distribuer ses contenus. "Une réinvention permanente sur laquelle la direction du numérique de Radio France travaille avec l’aide d’un réseau de partenaires innovants, agiles et inspirants comme le programme Creatis Media ou encore le dispositif French Tech Central à Station F où Radio France s'est installée en septembre 2017" explique Radio France.