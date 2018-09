Radio France : Michel Polacco prend sa retraite

C'est donc une carrière impressionnante qu'il referme, démarrée en 1966 comme journaliste à Inter Services Jeunes, à France Inter. Après un passage en presse écrite : L'Aurore, France-Soir, Détective, Ici Paris, France Dimanche,il retourne à l'ORTF comme reporter et présentateur du journal télévisé. Il co-fonde FIP (France Inter Paris). Il a occupé les fonctions de rédacteur en chef de France Inter, de Secrétaire Général de l'Information de Radio France (1996 à 1998). Après avoir créé et dirigé à partir de 1998 Radio France Multimédia et Radio France Mobiles, et lancé tous les sites (près de 1 000) de Radio France et de ses stations. En 2002, il est nommé directeur de France Info par Jean-Marie Cavada, poste qu'il occupe jusqu'en 2007.