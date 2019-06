Radio France, Majelan, Lagardère, RadioTour : ce qui vous attend cette semaine

Ce lundi, un Comité Central d'Entreprise (CCE) à Radio France s'annonce houleux dans un contexte financier délicat. La PDG du groupe public, Sibyle Veil, pourrait connaître sa première crise sociale, moins d'un an après sa prise de fonction. Elle devrait annoncer un plan d’économies de 60 millions d’euros, sur un budget total d’environ 650 millions d’euros. La présidente a reçu les syndicats du groupe vendredi dernier pour évoquer les contours de ce plan, avant cette réunion de ce lundi. Outre 20 millions d’euros de baisse attendue des contributions de l’Etat, le tour de vis supplémentaire vise à compenser 20 millions d’euros d’augmentation des charges (personnel, loyers, financement du DAB+) mais également permettre 20 millions d’investissement dans le numérique.



La direction du groupe n’a pas évoqué de plan de départs mais des "départs ciblés", selon la source syndicale. Aucune suppression d’antennes ne serait non plus à l’ordre du jour, mais certaines émissions, comme sur France Musique, pourraient en faire les frais.