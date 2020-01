Radio France : InterClass' désormais dans un livre

Le dispositif InterClass’, né après les attentats de 2015 veut lutter contre les infox, partager les outils de la fabrique de l’information, ses exigences, ses difficultés, en mettant la main à la pâte et en produisant de vraies émissions. InterClass’, élaboré par Emmanuelle Daviet, fait collaborer professionnels de la radio et professeurs pour amener les collégiens et lycéens en REP à expérimenter l’investigation rigoureuse, la vérification des sources et l’exigence de probité dans le journalisme. Les élèves découvrent que la réalité est complexe et plurielle, que les explications les plus attractives ne sont pas nécessairement les meilleures et qu’il y a plus de plaisir à chercher à comprendre qu’à vouloir tout expliquer.



Ce livre offre aux enseignants, aux éducateurs, aux parents ainsi qu’aux hommes et femmes de médias de belles occasions de réflexion et l’inspiration pour concevoir des projets similaires et faire des collégiens et lycéens des citoyens éclairés.