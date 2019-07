Radio FG réunit 306 000 auditeurs quotidiens

Radio FG réussit son ouverture à Toulouse où la station est diffusée depuis juillet 2018. Don audience représente 10 700 auditeurs quotidiens, soit une audience cumulée de 1.3%. "Cette progression d’audience et le succès de Radio FG dans les territoires démontre l’intérêt de son format unique, qui a renforcé sur cette saison son pari d’exposer les jeunes artistes émergents de la scène électro, en particulier avec la découverte de nouveaux talents originaires des territoires et des villes où Radio FG est présente et diffusée" explique la station. "Cette audience confirme également le succès du positionnement de Radio FG et de sa signature "Feel Good", autour de laquelle sont déclinés le slogan de la radio, l’attribution des lettres FG ainsi que les valeurs de la marque , créative, innovante et positive".