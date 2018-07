Radio FG présente à la Garden party à Longchamp

Les meilleurs pur-sangs du moment s’affronteront pour leur dernière course de la saison sur la piste de l’hippodrome de Longchamp. La journée se clôturera par le Prix Radio FG qui sera décerné au vainqueur de la dernière course.

À l'issue des 8 courses de galop d'exception, l'hippodrome et les pistes de course de Longchamp s'ouvriront aux DJ sets et aux mixes exclusifs. Avec la présence du DJ producteur Etienne de Crecy, précédé des DJ’s sets de KLYMVX, Lydie Jay et Kayli.