Radio FG partenaire du Solibus Tour

Avec des messages de prévention et la distribution gratuite de préservatifs et de goodies pour les étudiants, chaque étape du Solibus Tour est sonorisée par Radio FG. La tournée, partie récemment de Paris, est déjà passée par Angers, Bordeaux, Toulouse et Aix-en-Provence. Elle fait étape, ce 18 avril à Nice.

Puis, le Solibus aux couleurs de Radio FG, passera par la place Carnot à Lyon ce 19 avril, puis par Genève ce 20 avril, avant de s'arrêter sur la Place Dauphone de Strasbourg ce 21 avril, sur la Place Royale de Bruxelles ce 22 avril et relier ce 23 avril, la ville de Lille.