Radio Dreyeckland modernise son nom et devient DKL Dreyeckland

Radio Dreyeckland est passée progressivement d'une programmation "senior" à une programmation plus contemporaine tout en restant sur une cible adulte. "Cette alchimie entre les générations, alliant les souvenirs des années 80 et la musique actuelle, fait la particularité et la singularité de son programme et son succès. L’audience en progression de 23% en juillet 2019 confirme le tournant pris depuis juillet 2018" fait remarquer l'équipe. "La ligne éditoriale de la station, qui tient compte de sa situation frontalière, met également la priorité sur la proximité, l'information locale et le direct de 6h à 20h. La présence journalistique forte et l'implantation physique de DKL à la fois à Strasbourg et à Mulhouse font de la radio un incontournable en Alsace" s'enorgueillit la radio.