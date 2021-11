Radio Daisy, une création immersive de Cécile Léna

Les moments de radio ici proposés pour leurs dimension historiques, narratives et émotionnelles sont spatialisés par Frédéric Changenet, ingénieur du son au service Innovation et qualité de Radio France. L’expertise de Radio France en matière de sonorisation vient donc enrichir ce parcours immersif tout en bénéficiant des dernières innovations. "Mon rôle dans l’exposition “Radio Daisy“ a consisté à imaginer une proposition technique qui vienne répondre à la proposition artistique de Cécile Léna, en faisant oublier le medium de diffusion, que ce soit sur hauts-parleurs dans la voiture, ou au casque face aux décors miniatures. Dans la Panhard PL17, on met en œuvre un système d'holographie sonore et pour les décors qui s'écoutent au casque, on utilise la technique appelée binaural. Dans chaque cas, on propose une écoute très naturelle qui permet au spectateur de vivre l’intention scénographique et de s’immerger totalement" a expliqué Frédéric Changenet.