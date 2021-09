Radio Contact relance les "Contact On Stage"

Ce mercredi 29 septembre marque le retour aux "Contact On Stage" tels qu’on les connaît. La radio "Feel Good" organise un concert privé et exclusif avec Soprano. Une poignée d'auditeurs pourront y assister et rencontrer l'artiste.

Pour Stéphane Gilbert, Directeur des Programmes de Radio Contact : "Pour la première fois depuis des mois, nous allons pouvoir réunir quelques centaines d’auditeurs autour d’un artiste qui se veut rassembleur et transgénérationnel, tout en respectant les règles en vigueur. Toute l’équipe de Radio Contact se réjouit de partir à la rencontre d’un public qui n’aura qu’un seul objectif : revivre des émotions en musique ! Une nouvelle occasion de partager un moment Feel Good avec nos auditeurs".