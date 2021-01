Radio Contact met les restaurateurs à l’honneur

Ce lundi matin dans le "Good Morning", Julien Lapraille s'est prêté au jeu et a proposé de concocter un repas 3 services pour les auditeurs de Radio Contact. Tout au long de cette semaine, Radio Contact lancera un appel aux restaurateurs qui souhaitent participer à l'action. Une manière de les soutenir en ces temps difficiles et de gâter les auditeurs.

Avec plus de 561 293 fidèles, Radio Contact réunit chaque jour la plus grande communauté d'auditeurs du Sud de la Belgique et gagne encore en auditeurs quotidiens sur la dernière vague du CIM (+ 6 058 auditeurs quotidiens). Une fidélité qui lui permet de dépasser le million d'auditeurs sur une base hebdomadaire (1 004 861 auditeurs).