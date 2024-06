Radio Contact : la matinale veut sauver les écoles

Chaque vendredi, l'équipe du "Good Morning" de Radio Contact viendra réaliser une émission en direct d'un établissement scolaire. Pendant cette matinée spéciale, Maria et Olivier mettront à l'honneur le métier d'enseignant ainsi que tous les membres dévoués du personnel de l'école. Les élèves et le projet éducatif des établissements seront également mis en lumière. "L'objectif est de le faire connaître et d'attirer suffisamment d'inscriptions pour assurer sa pérennité".

Ce vendredi 7 juin, le "Good Morning" se rendra d'ailleurs dans une école située à Leuze-en-Hainaut.