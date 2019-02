Radio Contact fête bientôt son anniversaire

Radio Contact, la radio "Feel Good" fête son anniversaire dans quelques jours et ce sont les auditeurs qui vont choisir la bande-son de cet événement. Ils sont encouragés à créer leur playlist en proposant à l'équipe de Radio Contact les chansons qui, selon eux, ont marqué l'histoire de la radio "Feel Good" durant ces 40 dernières années.Ils peuvent d'ores et déjà proposer trois titres ( ICI ) qui retiendront probablement l'attention des programmateurs qui préparent, de leur côté, un week-end spécial ces 2 et 3 mars.