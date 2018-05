Radio Compile organise ses premières portes ouvertes

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais la région hannutoise héberge bien une radio. Plus précisément une webradio, à savoir Radio Compile . Créée de toutes pièces par les frères Nicolas et Alexandre Braeckman, cette structure est aujourd'hui implantée au-dessus de la Brasserie du Flo, où sont installés les studios. "Nous avons envie de démystifier le monde de la radio", expliquent Nicolas et Alexandre Braeckman, 25 et 23 ans, les créateurs de Radio Compile. "Cette journée doit permettre à tout le monde de comprendre comment fonctionne une web radio, mais aussi mettre en avant les bières artisanales produites par la Brasserie du Flo. Elles sont excellentes, il serait dommage de ne pas les faire goûter !".