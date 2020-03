Radio Classique lance "Tous en Choeur !"

Objectif : le grand concert le 9 mai prochain au Théâtre des Champs-Elysées avec l’Orchestre national d’Île-de-France et l’excellente Maîtrise Notre-Dame de Paris. Ils seront avec la Maîtrise plus de 200 jeunes choristes sur scène ! Le concert sera diffusé le 16 mai à 21h sur l’antenne de Radio Classique. Radio Classique, en plus de la rediffusion du concert, organisera sur son antenne une série de reportages, de feuilletons et d’interviews en amont de l’événement pour faire valoir le talent de nos lycéens, quel que soit leur milieu socio-culturel, et pour mettre en avant l’importance de la musique dans la fédération des groupes. Cette opération fera également l’objet d’un grand relai sur les réseaux sociaux de la radio. Un formidable challenge musical pour fédérer la jeunesse autour de l’amour de la musique.