Radio Classique démarre au plus haut l’année 2022

"Ces résultats confirment le succès de la nouvelle grille lancée en septembre dernier. Je me réjouis également que tous les développements numériques, menés ces trois dernières années, portent leurs fruits. Plus de contenus, de modes d’écoute, de musique, de grands concerts, d’événements : notre stratégie de ‘‘radio augmentée’’ s’avère payante" a déclaré ce matin Pierre Louette, PDG du Groupe Les Échos – Le Parisien.

Par ailleurs, la radio précise qu'elle réussit "à capter mieux que sa concurrence directe les transferts des pratiques de l’hertzien au numérique" : avec 2.7 millions d’écoutes sur Internet, elle progresse de 29% sur les six derniers mois écoulés, depuis la rentrée de septembre selon l'ACPM. Sur le segment de la musique classique, la part de marché de Radio Classique atteint désormais 65%.