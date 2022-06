Radio-Canada : un nouveau programme de stages rémunérés

Cette initiative s’appuie sur l’expérience de Synergies+, un événement mis sur pied par Radio-Canada visant à créer des liens entre des artistes, artisans et créateurs de grand potentiel et les principaux joueurs de l’industrie, où nous avions annoncé le financement de premiers stages avec l’industrie en janvier 2020.

Ce nouveau programme débutera dès la saison 2022-2023 avec au moins dix stages rémunérés visant divers métiers de production, dont : assistant régisseur, coordinateur de production, assistant de production, maquilleur, recherchiste, assistant costume, direction artistique et assistant réalisateur...