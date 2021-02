Radio Campus Paris : une campagne de financement participatif

"Notre association a pour ambition de refondre complètement son offre numérique. Cela dans le but de construire un nouveau site web, un outil qui rapproche nos publics et qui permette à l’ensemble de nos auditeurs et bénévoles de se former, de réfléchir et de s’emparer du média radiophonique. Il visera aussi à proposer un portail d'informations sur l'agenda culturel parisien. Ces 10 000 euros serviront à rémunérer notre graphiste et nos développeurs web" explique Campus Paris.

Des moments festifs constelleront cette campagne, avec notamment un marathon radiophonique nocturne, des ateliers d'initiation à la pratique radiophonique et un événement live autour de la création sonore.