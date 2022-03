Radio Campus Paris lance son concours de création sonore

Pour la cinquième année consécutive, Radio Campus Paris et ses 300 bénévoles proposent une centaine d’émissions variées et pointues alternant création sonore et formats courts, culture et société, sciences et luttes politiques, et plus de 30 heures de musique chaque semaine. Radio citoyenne, la station veut aussi encourager aussi les nouvelles créations en s’associant toute l’année aux structures culturelles franciliennes pour mener des actions éducatives et imaginer des projets innovants.

À partir de 8 titres d'anciennes émissions de Radio Campus Paris, les participants sont invités à imaginer une création sonore de maximum 5 minutes. Il n’est pas obligatoire de connaître l’émission au préalable : l’accent est mis sur l’originalité et l’interprétation de chacun vis-à-vis de ces titres.