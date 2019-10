"Radio Cafés : chroniques françaises" sur France Culture

Adrien Chevrier et Amélie Perrot ont parcouru la France pendant deux mois et se sont installés dans les cafés de villages et petites villes françaises avec une question simple : "Comment vivez-vous ?". Ils ont enregistré des discussions, réalisé des portraits, et prêté des enregistreurs à celles et ceux qui voulaient faire entendre leur quotidien. Une manière de saisir des réalités que les Gilets Jaunes ont estimées trop peu représentées dans le débat public. À Commercy dans la Meuse, à Monoblet dans les Cévennes, sur l’île de Groix en Bretagne, à Vieure dans l’Allier, comment se débrouille-t-on avec la vie ? Autant de réponses qui évoquent le travail, ce qui permet de vivre et ce dont on dépend, une école ou un livre, une situation collective ou un territoire.