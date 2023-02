Rachel Khan aborde l'environnement sur Radio Classique

"Être responsable aujourd’hui et pour demain, explique Rachel Khan, implique un changement de modèle qui organise les interactions positives entre l’économique, le social, l’environnemental, sans oublier le culturel. C’est donc tout le défi de Sauvons la planète : savoir parler de nos responsabilités face aux enjeux multiples qui sont les nôtres. Tout l’enjeu de cette séquence est de mettre en lumière les bonnes pratiques et dans l'ombre les mauvaises ; de faire rayonner les initiatives responsables ; de mettre en avant celles et ceux qui agissent pour la préservation de nos ressources humaines autant que celles de la Terre. En, bref, tous les matins, quelques clefs pour sauver la planète".