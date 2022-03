RTS : un premier siècle de radio, ça se raconte !

Podcasts dans des lieux insolites, émissions spéciales, directs en public ou encore grilles estivales aux couleurs du centenaire, les quatre chaînes de la RTS célèbrent toute l’année cet anniversaire historique. Pour l’occasion, la RTS puise dans les archives et les sons iconiques de l’histoire de la radio, indicatifs, jingles, extraits d’émissions et grands moments d’antenne, etc.

Entre autres émissions spéciales, "Les Bonnes Ondes" sur La Première sillonnera la Suisse romande du 27 juin au 19 août du lundi au vendredi (8h36-11h00) : chaque jour, souvenirs et perspectives dans des lieux emblématiques liés à la radio avec un invité fil rouge, de la musique live, et des séquences sonores imaginées par les auteurs.

Le passé, le présent, mais aussi l’avenir du média, avec l’installation sonore itinérante de Couleur 3. Estampillée "CouCouleur3", ce projet futuriste entame sa tournée à l’Immersive Sound Festival à Fribourg et la poursuivra jusqu’à Label Suisse en passant par Festi’neuch, le Montreux Jazz Festival et Paléo.