RTS poursuit son émission "Rencontre ta Star"

RTS propose son émission intitulée "Rencontre Ta Star" Le concept : réaliser des rencontres surprises inoubliables entre un artiste et un auditeur fan avec la complicité de ses proches, le tout sous le viseur des caméras de RTS pour ne manquer aucun moment : de la préparation aux réactions. Pour participer au programme, les auditeurs complices doivent s’assurer que leur proche est disponible à la date du tournage et qu'il accepte de céder son droit à l'image. Les inscriptions se font via formulaire sur le site de rtsfm.com avec tirage au sort à la clé.Les auditeurs peuvent découvrir la 3e rencontre, des préparatifs du scénario à la rencontre, ICI . "Une surprise touchante avec de grands moments de complicité, de fraicheur et de rire" souligne l'équipe de RTS.