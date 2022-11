RTS : Christine Salvadé nommée à la tête de l’unité Culture

La candidature et le profil de Christine Salvadé, ses connaissances du milieu et des partenaires culturels ainsi que son expertise et sa vaste expérience de journaliste dans le domaine, ont convaincu le Conseil de Direction, comme le précise la cheffe du département Société et Culture Philippa de Roten : "Ses compétences métier, sa personnalité empreinte d’authenticité et d’empathie, son engagement, sa force de travail et son goût pour les aspects humains et managériaux de son futur poste seront autant d’atouts pour relever les défis qui attendent l’unité et pour poursuivre le travail entamé avec succès par Laurent Nègre".