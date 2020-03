RTL2 : une journée spéciale pour l'anniversaire de la station

Chaussez vos "Doc", enfilez votre veste en jean et ressortez vos pin’s pour suivre l’équipe RTL2 dans un voyage à travers le temps, de 6h à 1h du matin. Pour ses 25 ans, RTL2 partira à la rencontre de ses auditeurs et délocalisera sa matinale à Valenciennes. En direct et en public, de 6h à 9h, depuis le Royal Hainaut Spa & Resort Hôtel, Grégory Ascher et Justine Salmon animeront 3 heures d’émission spéciale .Au programme des blind tests, des cours de Chti, des jeux et bien d’autres surprises… et Axelle Red (accompagnée de Ycare) qui interprètera en live son tube n°1 cette année-là : "Sensualité".



De 9h à 16h, ce sont les artistes du Son Pop-Rock qui fêteront la station tout au long de la journée autour d’une programmation musicale rythmée par l’habillage de l’époque et le Top Horaire de 1995 qui sera diffusé toutes les heures.