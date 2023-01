RTL2 : une émission hebdomadaire avec Nicola Sirkis

Nicola Sirkis a expliqué à Marjorie Hache pourquoi il avait enfin eu l'envie de prendre l'antenne. Il a confié partir d'un constat simple : "J'écoute la radio et il y a beaucoup de choses où je me retrouve pas trop dans ce que moi j'écoute". Il se rappelle notamment ce qu'il l'a amené à faire de la musique "Quand j'avais douze-treize ans, j'habitais la Belgique et on écoutait du rock à longueur de journée parce qu'il y avait des bateaux pirates, des grands bateaux pirates au large entre entre l'Angleterre et la France et l'Angleterre et la Hollande. Moi, j'étais fasciné par ça. C'était des hippies qui 24 sur 24, diffusaient du rock. Donc effectivement, tous les jeunes de l'époque écoutaient ces radios parce qu'ils se retrouvaient là dedans".