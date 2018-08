RTL2 lance une campagne pour sa rentrée

Depuis hier, la station Pop-Rock a lancé une campagne TV autour de ses rendez-vous incarnés par "Le Double Expresso RTL2", "Le Drive RTL2", "Pop Rock Station by Zégut" et par ses sessions acoustiques et de ses "Concerts très très Privés". Ce spot de 30 secondes est diffusé sur M6. Un film qui met en lumière "le positionnement unique et moderne de RTL2 en capitalisant sur ses têtes d’affiche" – (Grégory Asher et Justine Salmon, Eric Jean-Jean et Mathilde Courjeau, Francis Zégut) et ses événements live autour du son Pop-Rock. RTL2 met notamment en avant son "Concert Très Très Privé" du 5 septembre avec Jain. L'événement musical a été accompagné par une importante campagne de communication dans la presse nationale du 22 au 27 août derniers.